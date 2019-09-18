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Сутки на Донбассе: 11 вражеских обстрелов, один боец погиб и двое ранены

07:23, 18 сентября 2019
Война
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ВСУ в минувшие сутки понесли потери / фото УНИАН

На протяжении прошлых суток, 17 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку Новотроицкого – из автоматического гранатомета; дважды вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Павлополя – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды неподалеку Лебединского – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 4 обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Железного – из ручного противотанкового гранатомета; вблизи Новотошкивского – из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Новолуганского – из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета; вблизи Луганского – из автоматического гранатомета.

За минувшие сутки во время выполнения боевого задания один украинский военнослужащий погиб, двое – получили ранения.

От начала текущих суток оккупанты 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе действия оперативно-тактической группировки "Север". Противник обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку Травневого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки, 16 сентября, боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов два военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

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Теги: #война на Донбассе#ООС