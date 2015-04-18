В Широкино более 4 часов идет бой, миссия ОБСЕ уехала из поселка

Об этом сообщает пресс-служба полка "Азов". Боевики атаковали позиции полка из автоматических гранатометов, 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. "Со стороны террористов минимум двое 200-х. Среди наших двое раненых", - сообщают в "Азове".

Читайте такжеВ Трехизбенке идет бой между боевиками и украинскими военными - МоскальТакже отмечается, что миссия ОБСЕ покинула Широкино, как только боевики открыли огонь по позициям украинских военных.

Кроме этого, пресс-центр АТО сообщил, что боевики в течение дня 32 раза обстреляли позиции украинских военных. Обстрелы производились из артиллерии калибром 152 и 122 миллиметра и минометов калибром 120 миллиметров.

Утром незаконные вооруженные формирования обстреляли из минометов позиции сил АТО неподалеку от Авдеевки и Гранитного.

Во второй половине дня интенсивным обстрелам из минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия подверглись позиции сил АТО в районе населенных пунктов Широкино, Пески и Опытное. С 16.33 до 16.40 преступники вели огонь из 152-миллиметровой гаубицы, отмечается в сообщении.

"В Луганской области в районе населенного пункта Трехизбенка с 10.30 до 11.40 продолжалось боевое столкновение. Наши военнослужащие остановили нападавших плотным огнем в ответ и заставили их отступить", отметили в пресс-центре.