Боевики на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня

Боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из минометов калибра 120 мм и 82 мм вблизи Луганского и Новолуганского.

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения.

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Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Объединенных сил.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики провели 9 обстрелов вблизи Пищевика, Новотроицкого, Лебединского, Николаевки, Марьинки, Верхнеторецкого, Водяного и дважды – неподалеку от Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики по два раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил вблизи Луганского и Новолуганского из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, еще один обстрел произошел вблизи Новотошковского.

Как сообщал УНИАН, на протяжении прошлых суток, 15 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.