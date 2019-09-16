Оккупанты ранили украинского военного на Донбассе

Боевики продолжают обстреливать подразделения Объединенных сил из запрещенного оружия.

На протяжении прошлых суток, 15 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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Противник, в частности, вел обстрел из запрещенных минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также боевики применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел 11 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды неподалеку Авдеевки, трижды вблизи Новогнатовки, недалеко от Николаевки, вблизи Водяного, неподалеку Красногоровки, вблизи Лебединского, недалеко от Пищевика и вблизи Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 5 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды вблизи Новолуганского, а также в районе Зайцевого и вблизи Майского.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

От начала текущих суток боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня, применяя гранатометы и стрелковое оружие. Враг осуществлял обстрелы позиций Объединенных сил вблизи Пищевика и неподалеку Луганского.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

Как сообщал УНИАН, в течение суток, 14 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня.