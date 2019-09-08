Боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции украинских военных

В частности, из минометов были обстреляны позиции украинских военных вблизи Верхнеторецкого.

В течение сегодняшних суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники совершили шесть обстрелов позиций украинских военнослужащих на Донбассе, в томе числе, из запрещенных Минскими соглашениями минометов.

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Объединенных сил.

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В частности, противник обстреливал позиции украинских военных в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Гранитного в направлении Старомарьевки - из стрелкового оружия; неподалеку Красногоровки в направлении Старомихайловки - из автоматического гранатомета; около Верхнеторецкого в направлении Пантелеймоновки - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

Также боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Николаевки из направлений Стилы и Докучаевска из крупнокалиберных пулеметов, и в районе Авдеевки в направлении Минерального - из автоматического гранатомета, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

О потерях в рядах украинских бойцов не сообщается.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 7 сентября, вооруженные формирования РФ на востоке Украины 14 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь в рядах Объединенных сил удалось избежать.