Сутки на Донбассе: боевики били по украинским позициям из запрещенного вооружения

Потерь в рядах Объединенных сил 7 сентября удалось избежать.

За минувшие сутки, 7 сентября, вооруженные формирования РФ на востоке Украины 14 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь в рядах Объединенных сил удалось избежать.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, Противник обстреливал позиции украинских подразделений из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Кроме того, применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

С начала текущих суток, 8 сентября, боевики режим прекращения огня не нарушали.

Напомним, 5 сентября в 20.30 под Горловкой Донецкой области от снайперской пули трагически погиб Михаил Ткачишин.