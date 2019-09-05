Красный Крест направил жителям оккупированного Донбасса 9 грузовиков гуманитарной помощи

Жители временно оккупированных территорий получат гигиенические, продуктовые наборы и строительные материалы.

Международный комитет Красного Креста направил жителям временно оккупированных территорий Донбасса свыше 160 тонн гуманитарной помощи.

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Как сообщает Госпогранслужба, через КПВВ «Новотроицкое» с временно оккупированной территории Украины проследовали 9 грузовиков с гуманитарной помощью от МККК.

Жители временно оккупированных территорий получат гигиенические и продуктовые наборы, строительные материалы общим весом 166,55 тонны.

Напомним, в районе Светлодарской дуги украинские воины продвинулись вперед, а потому свободной от оккупантов украинской земли стало больше.