Красный Крест направил жителям оккупированного Донбасса 9 грузовиков гуманитарной помощи
09:45, 05 сентября 2019Война
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Жители временно оккупированных территорий получат гигиенические, продуктовые наборы и строительные материалы.
Жители временно оккупированных территорий получат 166 тонн гигиенических и продуктовых наборов / УНИАН
Международный комитет Красного Креста направил жителям временно оккупированных территорий Донбасса свыше 160 тонн гуманитарной помощи.
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Как сообщает Госпогранслужба, через КПВВ «Новотроицкое» с временно оккупированной территории Украины проследовали 9 грузовиков с гуманитарной помощью от МККК.
Жители временно оккупированных территорий получат гигиенические и продуктовые наборы, строительные материалы общим весом 166,55 тонны.
Напомним, в районе Светлодарской дуги украинские воины продвинулись вперед, а потому свободной от оккупантов украинской земли стало больше.
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