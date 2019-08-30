МККК призывает украинскую власть как можно скорее воплотить положения закона о статусе пропавших без вести лиц

В Международном Комитете Красного Креста заявляют о важности создания единого реестра пропавших без вести, комиссии по пропавшим без вести и механизмов по оказанию помощи семьям пропавших без вести.

Международный Комитет Красного Креста призывает украинскую власть как можно скорее воплотить в жизнь положения закона о правовом статусе лиц, пропавших без вести.

Об этом в комментарии УНИАН сказала координатор отдела защиты МККК в Киеве Алесия Бертелли.

Она рассказала, что сегодня представители МККК на Софийской площади провел мероприятие «Не сомневайся. Сочувствуй» с участием родственников пропавших без вести лиц по случаю Международного дня пропавших без вести. Представительство МККК в Украине отмечает этот день с начала конфликта на Донбассе, поскольку каждый конфликт приводит к исчезновению большого количества человек.

"По оценкам, в Украине несколько сотен человек все еще числятся пропавшими в связи с конфликтом на Донбассе. И Международный Комитет Красного Креста встречается с их семьями, мы помогаем им, мы сопровождаем их, и мы всегда стараемся понять, какие именно у них потребности и что могут сделать для семей пропавших без вести правительство, различные структуры, общество, а также неправительственные организации", - сказала Бертелли.

"В этом году мы хотим сосредоточить внимание на одной из их потребностей - потребность признания. Что это значит быть признанным? Для семьи пропавшего без вести лица признание означает, что общество и одновременно власть понимают, что именно эти лица переживают каждый день. И это нельзя легко объяснить, поскольку, если в вашей семье кто-то считается пропавшим, вы продолжаете ждать его или ее возвращения, но в то же время вы также должны учитывать тот факт, что он или она могут не вернуться. и это очень сложный процесс, и именно поэтому есть потребность в нашей поддержке со всех сторон", - отметила она.

Координатор отдела защиты МККК добавила, что, в первую очередь, речь идет о необходимости поддержки со стороны власти.

"Власть имеет средства, чтобы внедрить механизм, и правила, законодательную основу, необходимые для поиска пропавших без вести лиц и идентификации их. Это очень сложный процесс, который усложнен тем фактом, что исчезновение происходит во время войны", - подчеркнула Бертелли.

Вместе с тем она отметила, что украинская власть уже взяла на себя такую ответственность "очень серьезным образом", и она совершила очень важные шаги, а именно был принят закон о правовом статусе пропавших без вести людей.

"Международный Комитет Красного Креста хочет видеть, чтобы этот закон был воплощен в жизнь очень быстро, поскольку он имеет очень важные положения, и в частности, о создании единого реестра пропавших без вести, создании комиссии по пропавшим без вести, а также по созданию механизмов по оказанию помощи семьям пропавших без вести, в том числе механизмов финансовой помощи", - заявила Бертелли.

"Сейчас мы убеждены, что очень важно принять меры с целью реализации этого закона можно скорее, и всех его положений", - сказала она.

При этом она отметила, что финансовые потребности являются не единственными. "Мы также убеждены, что важно, чтобы украинская власть учла другие нужды семей пропавших без вести лиц, не предусмотренные настоящим законом, и в частности, социально-психологические потребности, правовые и административные нужды, и их потребность признания", - добавила Бертелли.

Она отметила, что со времени начала конфликта на Донбассе МККК очень активно поддерживает связь с украинскими властями, и в частности, со всеми органами власти, обеспокоенными этой проблемой. "МККК работает конфиденциально, с помощью двустороннего и конфиденциального диалога", - сказала она и подчеркнула, что регулярные разговоры происходят со всеми украинскими органами власти, обеспокоенными этой проблемой.

"И что касается вашего вопроса, понимают ли они проблему, ответ: да. За пять лет конфликта, я думаю, существует хорошее понимание, что этот вопрос беспокоит нас всех, не только жителей Донбасса, но всей Украины", - заявила она.

"Семьи пропавших без вести лиц рассеяны по большой территории Украины, и важно, чтобы они не чувствовали себя одинокими, а знали, что их правительство заботится о них и принимает шаги для удовлетворения их потребностей", - отметила Бертелли.

Сегодня на Софийской площади члены семей пропавших без вести в своих песенных, литературных и театральных выступлениях пытались передать первоочередные потребности через язык искусства.