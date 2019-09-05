Стало известно об успехе украинских военных в районе Светлодарской дуги (видео)

После себя боевики оставили заминированную территорию.

В районе Светлодарской дуги украинские воины продвинулись вперед, а потому свободной от оккупантов украинской земли стало больше.

Перемирие на Донбассе постоянно нарушается, а оккупанты постоянно стреляют. Военные говорят, что причина этому – местная география. "Кто на высоте – тот и в выигрыше", - рассказал ТСН военнослужащий полка "Азов" "Рольф".

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Ребята признаются, что стрелковые атаки и разрывы тяжелых снарядов, заставили их действовать. "Было принято решение – копать в дождь, солнце, ночь", - добавляет он.

Нынешние позиции бойцов были позициями противника. Вокруг немало свидетельств былого присутствия "русского мира".

Противник вышел, но оставил немало заминированных траншей. Отсюда убрали, рассказывают воины, несколько сотен взрывных ловушек российского производства. Сейчас эти позиции, уверяют ребята, прочно укреплены, хорошо вооружены и имеют всю необходимую коммуникацию.

"Это был долгий путь, но это уже наша территория. Мы ее опять забрали и она под нашим контролем. Если каждую ротацию забирать, даже по 400-600 метров, то мы гораздо быстрее придем к той же Горловке", - говорит военнослужащий полка "Азов" "Тахо".

Ранее в сети опубликовали свежее видео из оккупированного Донецка. На кадрах видно, что в городе практически нет людей.