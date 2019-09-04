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Актеры столичного театра пришли поддержать раненых бойцов в больнице в Днепре (видео)

11:58, 04 сентября 2019
Война
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Перед спектаклем артисты столичного театра решили выразить свою поддержку защитникам и поблагодарить их. Среди гостей был и Вячеслав Довженко, сыгравший одну из главных ролей в фильме "Киборги".

Именно в этот госпиталь отправляют тяжелых раненых украинских военных.

В частности, недавно туда доставили 28-летнего Дмитрия. Он попал под обстрел возле Новозвановки 30 августа. Взрывом на старшем лейтенанте разорвало бронежилет. Дмитрий находится в реанимации, врачи пытаются спасти офицеру руку.

По словам врачей, моральная поддержка помогает бойцам выздоравливать.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 3 сентября, в результате вражеских обстрелов четыре военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

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Теги: #военные#война на Донбассе#Днипропогода в Днепре