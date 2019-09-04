Оккупанты ранили четырех украинских военных на Донбассе
3 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня.
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Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Обстрелы оккупантов было осуществлено вблизи Павлополя, Новогнатовки, Водяного, Новотроицкого, Гнутово, Троицкого, Крымского и Попасной.
"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов четверо военных из состава Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня вблизи Водяного.
Как сообщалось ранее, на Донбассе 3 сентября в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.