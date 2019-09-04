Генерал: силы ООС теперь будут отвечать на обстрелы оккупантов без страха и сомнения

Генерал не предусматривает полного прекращения боевых действий, однако, с учетом того, что "нашим дали возможность отвечать по ситуации", "наша сторона теперь будет отвечать без страха и сомнения".

В результате очередной "нормандской" встречи глав 4 государств по вопросу войны на Донбассе Украина не будет "сдана" России.

Такое мнение выразил экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, передает «Обозреватель».

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"Этого не произойдет, у них пороха не хватит", – так генерал прокомментировал опасения, высказанные журналистом Виталием Портниковым относительно предстоящей встречи на высшем уровне.

По мнению Романенко, "нормандский формат" слабый", прежде всего, из-за отсутствия в нем США. По его оценкам, итогом встречи могут быть "решения только по вопросам обмена пленными и приостановлении боевых действий. И могут быть договоренности относительно того, как продвигаться дальше".

В то же время он не сомневается в том, что, "несмотря на тяжелые обстоятельства, есть движение вперед" в вопросе разведения войск в Станице Луганской, такое же движение вперед будет и в двух других населенных пунктах – Золотом и Петровском.

Генерал не предусматривает полного прекращения боевых действий, однако, с учетом того, что "нашим дали возможность отвечать по ситуации", "наша сторона теперь будет отвечать без страха и сомнения".

Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция планируют в ближайшее время провести саммит в "нормандском формате" относительно Донбасса в Париже.