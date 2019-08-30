На Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб украинский военный

По словам Мотузяника, все сегодняшние вооруженные провокации враг осуществил со стороны оккупированной Ужовки в сторону позиций защитников Водяного.

Российско-оккупационные войска с начала суток 4 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный погиб.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

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«От начала текущих суток и по состоянию на 12.00 нашими защитниками зафиксированы четыре прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск», - заявил он.

По словам Мотузяника, все сегодняшние вооруженные провокации враг осуществил со стороны оккупированной Ужовки в сторону позиций защитников Водяного.

«Сначала оккупанты нарушили режим тишины после часа ночи, применив стрелковое оружие. Далее, около 09.00, зафиксировано ведение вражеского снайперского огня. После 09.35 наши воины зафиксировали разрывы 4-х вражеских мин калибра 82 мм, а в 10.40 российско-оккупационные войска ввели в действие миномет уже 120-го калибра, выпустив четыре боеприпаса», - рассказал он.

«С грустью сообщаем, что от начала текущих суток Объединенные силы понесли невосполнимую утрату — в результате прицельных вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий», - проинформировал Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки боевики 17 раз обстреляли позиции ООС на Донбассе.