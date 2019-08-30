За прошедшие сутки боевики 17 раз обстреляли позиции ООС на Донбассе
07:45, 30 августа 2019Война
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Оккупанты применяли вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Иллюстрация REUTERS
За прошедшие сутки, 29 августа, российско-оккупационные войска 17 раз нарушили режим прекращения огня.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.
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Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное, Новогнатовка, Гнутово, Лебединское, Талаковка, Павлополь, Южное, Зайцево, Луганское и Новолуганское.
Потерь среди украинских военных нет.
С начала текущих суток боевики осуществили один обстрел вблизи Водяного.
Как сообщал УНИАН, в ночь бойцы "Азова" на Светлодарской дуге уничтожили четырех окупантов и одного взяли в плен.
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