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За прошедшие сутки боевики 17 раз обстреляли позиции ООС на Донбассе

07:45, 30 августа 2019
Война
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Иллюстрация REUTERS

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

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Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное, Новогнатовка, Гнутово, Лебединское, Талаковка, Павлополь, Южное, Зайцево, Луганское и Новолуганское.

Потерь среди украинских военных нет.

С начала текущих суток боевики осуществили один обстрел вблизи Водяного.

Как сообщал УНИАН, в ночь бойцы "Азова" на Светлодарской дуге уничтожили четырех окупантов и одного взяли в плен.

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Теги: #война на Донбассе