За прошедшие сутки боевики 17 раз обстреляли позиции ООС на Донбассе

Оккупанты применяли вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

За прошедшие сутки, 29 августа, российско-оккупационные войска 17 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

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Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное, Новогнатовка, Гнутово, Лебединское, Талаковка, Павлополь, Южное, Зайцево, Луганское и Новолуганское.

Потерь среди украинских военных нет.

С начала текущих суток боевики осуществили один обстрел вблизи Водяного.

Как сообщал УНИАН, в ночь бойцы "Азова" на Светлодарской дуге уничтожили четырех окупантов и одного взяли в плен.