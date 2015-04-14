Боевики обстреляли Дзержинск: ранены двое подростков - МВД

Об этом сообщили в облуправлении МВД Донецкой области.

"Около 18:00 в результате минометного обстрела поселка шахты" Южной "на окраине Дзержинска были ранены двое несовершеннолетних. Друзья пасли коз на поле на пересечении улиц Железнодорожной, Ломоносова и Первомайской", - говорится в сообщении.

По данным МВД, было несколько взрывов, снаряды разорвались примерно в 6 метрах от детей.

"Подростки получили осколочные ранения туловища и ног. Они доставлены в больницу, и сейчас их жизни ничего не угрожает", - добавили в МВД.

Мины разорвались также вблизи блокпоста Вооруженных сил Украины, бойцы не пострадали. На месте работает следственно-оперативная группа.