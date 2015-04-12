На Пасху вечером боевики обстреляли Крымское

Об этом сообщает пресс-служба главы Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

"Надежды, что Пасха на Луганщине будет мирной, увы, не оправдались. На большей части контролируемой Украиной территории области боевых действий не было, однако в отдельных точках зафиксирован обстрел и перестрелки. Сегодня (12.04) вечером позиции украинских военных на окраине Крымского были обстреляны из автоматического оружия. Очевидно, автоматным огнем боевики решили отпраздновать один из величайших христианских праздников. Последний раз автоматные очереди раздавались здесь в 19:10. Информации о раненых или погибших нет", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в ночь на воскресенье опорные пункты сил АТО в Троицком были обстреляны из минометов (позиции боевиков расположены на расстоянии 700 метров). В результате обстрела погибших и раненых нет. Утром в Троицком соблюдается режим тишины.

"В Станично-Луганском районе вблизи рыбхоза в обед раздались три мощных взрыва, которые было хорошо слышно в райцентре. Происхождение взрывов пока не установлено. В других горячих точках Луганщины в течение суток не стреляли", - отметил Москаль.