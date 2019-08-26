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Оккупанты восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе

23:17, 26 августа 2019
Война
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REUTERS

На Донбассе сегодня вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим тишины, ранен один украинский боец.

Об этом пресс-секретарь пресс-центра Объединенных сил сообщила на вечернем брифинге.

По ее словам, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил: дважды неподалеку от Водяного - из гранатометов различных систем и вблизи Лебединского - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил: дважды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку от Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Шумов - из ручного противотанкового гранатомета и неподалеку от Луганского - из автоматического гранатомета.

В течение суток во время вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Пресс-секретарь отметила, что подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварным и провокационным действиям противника.

Как сообщал УНИАН, в течение минувших суток, 25 августа, вооруженные формирования РФ на востоке Украины 13 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое получили ранения.

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Теги: #война на Донбассе#ООС