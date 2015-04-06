Двое боевиков сдались пограничникам, потому что их избивали и не платили денег
На блокпосту «Золотое» на Донетчине пограничники задержали 2 человек, которые находились в рядах незаконных вооруженных формирований.
Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.
"Мужчины направлялись с территории, подконтрольной террористам, кроме того, один из них был с явными признаками избиения", - сказано в сообщении пограничной службы.
У задержанных изъяли удостоверения, подтверждающие их участие в незаконном вооруженном формировании.
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"Также задержанные заявили, что имеют желание проживать на территории, подконтрольной украинской власти, поскольку в последнее время подвергались физическому насилию и не получали заработную плату", - сообщают пограничники.
Сейчас СБУ выясняет все обстоятельства.
Ранее УНИАН сообщал, что боевик "ДНР" сдался СБУ и обвинил Совместный центр для контроля прекращения огня в работе на Россию.