Двое боевиков сдались пограничникам, потому что их избивали и не платили денег

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

"Мужчины направлялись с территории, подконтрольной террористам, кроме того, один из них был с явными признаками избиения", - сказано в сообщении пограничной службы.

У задержанных изъяли удостоверения, подтверждающие их участие в незаконном вооруженном формировании.

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"Также задержанные заявили, что имеют желание проживать на территории, подконтрольной украинской власти, поскольку в последнее время подвергались физическому насилию и не получали заработную плату", - сообщают пограничники.

Сейчас СБУ выясняет все обстоятельства.

Ранее УНИАН сообщал, что боевик "ДНР" сдался СБУ и обвинил Совместный центр для контроля прекращения огня в работе на Россию.