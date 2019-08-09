Украина должна была приостановить участие в "Минске" из-за гибели четырех военных на Донбассе - Бессмертный (видео)

Он уверен, что только после встречи в «нормандском формате» Украина может продолжать участие в Минском переговорном процессе.

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе на переговорах в Минске Роман Бессмертный считает, что страна должна приостановить участие в переговорах в Минске в связи с гибелью четырех украинских военных на Донбассе.

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Об этом Бессмертный заявил в эфире на телеканале ATR.

«С моей точки зрения, после событий в Павлополе, первое, что надо было сказать, что Украина прекращает работу в Минском процессе до момента, пока не будет собран «нормандский формат». Если на Россию не давить, она будет действовать агрессивно», - заявил Бессмертный.

Он также уверен, что Россия будет действовать против Украины силой в любых условиях.

«В России внешняя политика реализуется через принцип принуждения к миру силой. И это надо понимать, и надо готовиться к тому, что против нас будут действовать силой в любых условиях. За столом переговоров, на линии разграничения, в дипломатическом протоколе, в международных организациях, в двусторонних диалогах всегда будет применяться механизм силы через собственное толкование международных норм», - отметил Бессмертный.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский после обстрела оккупантов, в результате которого погибли четверо бойцов ВСУ на Донбассе, призвал лидеров «нормандского формата» как можно скорее провести встречу.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с украинским коллегой сообщил, что намерен 19 августа обсудить с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным необходимость достижения конкретных результатов в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Донбассе.

Также в Офисе президента Украины по результатам телефонного разговора президентов Украины и России сообщили, что рабочие группы нарабатывают документы для подписания их участниками «нормандского формата» на высшем уровне.

В Федеративной Республике Германия подтвердили готовность к активизации переговоров в «нормандском формате». Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.