В Генштабе рассказали, как погибли четверо военных на Донбассе

По словам Хомчака, украинские военные не нарушают "хлебное перемирие".

Четверо военных, погибших 6 августа в зоне Операции объединенных сил, в момент вражеского обстрела находились в окопе и устанавливали инженерное оборудование.

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Об этом во время брифинга заявил начальник генштаба ВСУ Руслан Хомчак, передает "Украинская правда".

"Это был выстрел из гранатомета, к которому была прикручена мина 82-мм миномета, которая попала прямо в окоп, где военнослужащие вооруженных сил проводили инженерное оборудование своих позиций", - рассказал он.

По словам Хомчака, украинские военные не нарушают "хлебное перемирие". Во время обстрела 6 августа бойцы ВСУ готовы были дать ответ врагу, но противник после обстрела покинул свои позиции.

Как сообщал УНИАН, 6 августа, представитель Минобороны проинформировал, что с начала суток на Донбассе в результате обстрелов оккупантов погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 21 июля установлено так называемое «хлебное перемирие».