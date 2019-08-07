Дипломатия и сила: эксперт озвучил рецепт прекращения огня со стороны оккупантов на Донбассе

По словам эксперта, существует два пути прекращения огня на Донбассе: дипломатический и силовой.

Перемирие, о котором договариваются с людьми, которые не принимают решения, априори не может быть реализовано.

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Есть два другие пути прекращения обстрелов на Донбассе. О них рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает «Обозреватель».

"Не знаю, каким наивным человеком надо быть, чтобы ожидать перемирия от людей, которые не принимают решения. С кем вообще договаривались о перемирии? "Хлебное" перемирие закончилось, не начавшись", – констатировал он.

По словам эксперта, существует два пути прекращения огня на Донбассе: дипломатический и силовой.

Дипломатический заключается в объявлении России стороной конфликта и декларации этого факта на международном уровне. Силовой путь не подразумевает наступления – здесь речь идет о "контрбатарейной борьбе и подавлении огневых точек противника", – пояснил Жданов.

В этом контексте он привел пример Израиля. В частности, эксперт напомнил о том, что это государство изменило порядок "открытия огня по террористам, что приближаются к границе Израиля". "Если раньше они открывали огонь в ответ, то теперь принято решение о действиях на опережение. Теперь любой дурак, который бежит к ограде израильской границы, рассматривается как потенциальная мишень, и солдат имеет полное право его пристрелить, пока он не добежал".

Говоря о предупреждающих действиях ВСУ на Донбассе, эксперт пояснил: "Это контрбатарейная борьба и подавление огневых точек противника. У нас есть боевые беспилотники, у нас есть артиллерия, у нас есть воздушная разведка".

Вместе с тем Жданов указал на взаимосвязь этих двух путей. "Любой дипломатический путь начинается с подготовки к войне. Когда противник за столом переговоров будет четко понимать, что, если переговоры закончатся провалом, завтра будет проведена военная операция, тогда есть шанс склонить его к компромиссу".

"Нужно понимать стратегическую цель этой войны: это не захват территорий, не распространение идеи "русского мира". Это удержание Украины в политической орбите Кремля. Путин этим показывает: здесь моя вотчина, я здесь хозяин", – резюмировал он.