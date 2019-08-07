Боевики на Донбассе 5 раз нарушили "тишину"

Оккупанты вели обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

В течение дня вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Facebook.

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Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел два обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Водяного и Лебединского направления Уживки – из стрелкового оружия.

В зоне ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны три раза: неподалеку Луганского в направлении Нижнее Лозовое – из автоматических гранатометов; вблизи Южного по направлению шахты им.Гагарина – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Новозвановки из направления Калиново-Борщуватое – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Как сообщал УНИАН, 6 августа в результате обстрела оккупантов на Донбассе погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Следует отметить, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 21 июля установлено так называемое "хлебное перемирие".