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Украинские бойцы начали тренироваться в Чернобыле

15:45, 31 июля 2019
Война
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Военные учения в городе проходят по согласованию с администрацией Припяти / УНИАН

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Об этом сообщает Deutsche Welle. По данным издания, это происходит из-за отсутствия специальных учебных объектов.

В пресс-службе ведомства подтвердили эту информацию и заявили, что военные учения в городе проходят по согласованию с администрацией Припяти и в соответствии с нормами безопасности.

Отмечается, что на время военных учений приостанавливаются экскурсионные туры.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о превращении Чернобыльской зоны отчуждения в туристический центр для приезжих со всего мира.

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Теги: #Чернобыль#Нацгвардия#зона отчуждения