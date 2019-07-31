Украинские бойцы начали тренироваться в Чернобыле
15:45, 31 июля 2019Война
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Отмечается, что на время военных учений приостанавливаются экскурсионные туры.
Военные учения в городе проходят по согласованию с администрацией Припяти / УНИАН
Бойцы Национальной гвардии Украины начали проводить военные учения в городе Припять, в Чернобыльской зоне отчуждения.
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Об этом сообщает Deutsche Welle. По данным издания, это происходит из-за отсутствия специальных учебных объектов.
В пресс-службе ведомства подтвердили эту информацию и заявили, что военные учения в городе проходят по согласованию с администрацией Припяти и в соответствии с нормами безопасности.
Отмечается, что на время военных учений приостанавливаются экскурсионные туры.
Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о превращении Чернобыльской зоны отчуждения в туристический центр для приезжих со всего мира.
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