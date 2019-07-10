Зеленский пообещал создать в Чернобыле «зеленый» коридор для туристов

Зеленский подписал указ, который поможет превратить Чернобыльскую зону отчуждения в одну из точек роста для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который поможет превратить Чернобыльскую зону отчуждения в одну из точек экономического роста новой Украины, о чем он заявил во время торжественной церемонии передачи Украине в эксплуатацию нового безопасного конфайнмента (НБК).

"Сегодня я подписал указ, который станет началом превращения Зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины", - сказал он.

Читайте такжеЗеленский завтра посетит Чернобыль

По его словам, для начала, будет создан «зеленый» коридор для туристов.

«Для начала, мы создадим «зеленый» коридор для туристов и уберем предпосылки для мелкой коррупции, больше не будет огромный очередей на КПП и внезапных отказов, о которых человек узнает, уже приехав к пункту пропуска», - сказал он.

При этом Зеленский подчеркнул, что документ также предусматривает отмену запрета снимать видео в Чернобыльской зоне.

«Запрета снимать видео и другие подобных глупостей не будет. Давайте, наконец, прекратим отпугивать людей, посетителей и сделаем из зоны отчуждения в будущем научный и туристический магнит. Сделаем здесь землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины - без коррупции, без глупых законов, с инвестициями и будущим», - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 июля, состоялась официальная передача Украине в эксплуатацию нового безопасного конфайнмента (НБК) от компании "Новарка", которая осуществляла строительство.

Объект стоимостью 1,5 млрд евро прослужит минимум 100 лет и поможет решить задачу разборки саркофага, которым четвертый реактор был накрыт после аварии 1986 года.

Как сообщал УНИАН, после успеха сериала HBO в Чернобыль хлынули туристы. Турфирмы отмечают рост количества туристов на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.