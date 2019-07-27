Волкер надеется, что РФ будет осуществлять шаги по направлению к миру после разведения сил в Станице Луганской

Спецпредставитель США ожидает на разведение сил и в других местах на Донбассе и открытие дополнительных пунктов пропуска.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер выражает надежду, что Россия будет осуществлять шаги по направлению к миру после разведения сил в районе Станицы Луганской на линии разграничения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Волкер сказал на пресс-конференции в Киеве.

Он сообщил, что вчера, 26 июля, совершил визит в Станицу Луганскую.

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"Гуманитарная катастрофа, которую переживают люди, неприемлема. Мы настроены сделать все возможное, чтобы вернуть мир на восток Украины", - заявил Волкер.

По его словам, "совершенно очевидно, что именно этого хочет и президент Зеленский".

"Он (президент Украины - УНИАН) четко выразил свою позицию в поддержку идеи принести мир. Он взял на себя инициативу в процессе разведения сил в Станице Луганской", - отметил Волкер.

"Зеленский обращается к гражданам на оккупированных территориях востока Украины, чтобы дать им понять, что он рассматривает их как граждан Украины, которым нужна поддержка, которым нужна помощь. И я могу сказать, что это уже оказывает положительное влияние", - подчеркнул Волкер.

"В Станице Луганской возглавляемые Россией силы также уже несколько отошли от своих позиций, они еще должны совершить определенные действия, однако уже есть определенное движение. Теперь усилия сосредоточиваются на том, чтобы восстановить разрушенный там мост", - сказал Волкер.

Он добавил, что инженеры-строители уже имели возможность осмотреть мост, и в понедельник, 29 июля, может состояться следующий визит строительных команд.

"И если Россия будет действовать на взаимной основе, также предпримет шаги по направлению к миру, то я уверен, что мы сможем продвинуться дальше", - убежден спецпредставитель США.

"Я думаю, что Россия со своей стороны должна принять меры, которые будут взаимными и для укрепления мира", - сказал он.

"Я надеюсь, что за этим последует дальнейшее разведение и в других местах, а также можно будет организовать больше пунктов пересечения линии соприкосновения, чтобы люди Донбасса имели лучшую возможность путешествовать", - добавил Волкер.

Он отметил, что Россия могла бы согласиться на открытие пункта пропуска в Золотом, потому что украинская сторона готова к этому, а российская - нет.

Кроме того, спецпредставитель США подчеркнул важность укрепления и расширения режима прекращения огня, в том числе дальнейшее разведение сил.