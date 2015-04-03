Ситуация в окрестностях Мариуполя стабилизировалась и имеет признаки улучшения - штаб

Ситуация в окрестностях Мариуполя стабилизировалась, боевики уменьшили количество обстрелов.

Об этом сообщает штаб обороны Мариуполя на своей странице в Facebook.

«Уже третьи сутки, как ситуация в окрестностях Мариуполя стабилизировалась и имеет признаки улучшения. По сравнению с концом марта количество обстрелов украинских позиций значительно снизилось», - говорится в сообщении.

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Штаб отмечает, что за вчерашний день противник произвел 6 обстрелов позиций сил АТО в Широкино. При дневных обстрелах применялись 82-миллиметровые минометы, вечером было 4 обстрела из гранатометов. Обстрелы имели более хаотичный характер. На провокации украинские военные не отвечали.

Ночью во временном промежутке с 3.00 до 4.00 были зафиксированы два вражеских беспилотника над населенными пунктами Чермалык и Талаковка.

Сегодня в 6.00 противник произвел обстрел позиций сил АТО в районе Николаевки.

Пострадавших в результате обстрелов нет.