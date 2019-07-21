За минувшие сутки на Донбассе ранены двое украинских военнослужащих

20 июля оккупанты 26 раз нарушили режим прекращения огня.

За минувшие сутки на Донбассе в результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил, обнародованной в Facebook.

Читайте такжеНа Донбассе вступил в силу режим тишины: в случае провокаций - в ООС обещают отвечать

По данным штаба, 20 июля оккупанты 26 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 12 - с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Также террористы открывали огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям», - говорится в сводке.

По данным разведки, 20 июля шесть оккупантов получили ранения.

С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.