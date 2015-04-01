Боевики продолжают усиливать свои ударные тактические группы - ИС

Об этом сообщает на своей странице в Facebook координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его словам, через Лутугино – Перевальск – Алчевск («северный» маршрут) зафиксировано перемещение нескольких колонн снабжения - всего 27 единиц транспорта разного предназначения, включая грузовики, топливозаправщики, специальные автомобили (в основном передвижные мастерские и машины со специальным инженерным оборудованием).

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Кроме того, на подъездных путях к Дебальцево разгружены три вагона с боеприпасами – в основном 122-миллиметровые НУРСы к РСЗО «Град» (боеприпасы отвезены в район Чернухино).

По «южному» маршруту также продолжалась переброска материально-технических ресурсов, предметов снабжения и боевой техники в район Донецка и южнее этого города. Всего зафиксировано 34 единицы техники (из них 26 единиц – транспорт снабжения).

На Артёмовском направлении отмечено прибытие из Донецка двух тактических групп ротного звена, развёрнутых на фланговых позициях в районе Луганского и Светлодарска.

На данный момент севернее Дебальцево сосредоточено 22-24 танков террористов, 38 ББМ, до 1,5 тыс. человек в составе трёх основных тактических групп батальонного уровня и более мелких формирований. Поддерживающая их артиллерия оттянута за трассу Луганск – Донецк (севернее неё действуют лишь небольшие артгруппы по 3-4 орудия).

В районе Донецка, Горловки и Докучаевска отмечается работа трех узлов радиотехнической разведки российско-террористических войск.

В районе Старобешево зафиксирована новая радиосеть, хотя противник пытается поддерживать режим радиомаскировки в этом районе, стараясь скрыть прибытие в этот район свежей БТГ.