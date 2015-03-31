В Харьковской области построят огневые сооружения

Об этом в эфире "5 канала" сказал председатель Харьковской областной госадминистрации (ОГА) Игорь Райнин. "Кабмин выделил финансирование, но через определенные процедуры эти деньги поступят несколько позже. Мы попросили строительные компании сформировать бригады и пока без денег начать это строительство. Ни одна компания Харьковской области не отказала", - рассказал он, отметив, что такая позиция стройкомпаний свидетельствует о проукраинском настрое харьковчан.

Читайте такжеЯценюк призвал Запад помочь Украине закрыть границы с РФИгорь Райнин рассказал, что всего будет 300 взводных опорных пунктов, которые будут строиться по всей линии соприкосновения. "Основные работы будут выполнены в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской областях. По поручению президента, все области должны участвовать в этом процессе", - отметил глава ОГА.

Ранее министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко сообщил, что строительство фортификационных сооружений на востоке Украины должно завершиться до середины мая.