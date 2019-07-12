цей матеріал доступний українською

Боевики обстреляли из пулеметов мирных жителей в Золотом (фото)

15:25, 12 июля 2019
Война
310 0
Под обстрел попала улица Стандартная / скриншот видео пресс-центр штаба ООС

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

«Вчера под "обычный" вечерний обстрел попала ул. Стандартная. Враг стрелял по мирным жителям из крупнокалиберного пулемета. Юлия Васильевна Матвейцева в это время находилась в своей квартире. Пуля 12 калибра пробила стену и вошла в помещение. К счастью, женщина в этот момент была в другой комнате», - написал он.

По его данным, пострадавшей оказали всю необходимую помощь, также планируется поддержать ее финансово.

Фото: пресс-служба ООС
Фото: пресс-служба ООС

Как сообщал УНИАН, 11 июля вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #война на Донбассе#ООС