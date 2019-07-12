Боевики обстреляли из пулеметов мирных жителей в Золотом (фото)

Пуля 12 калибра пробила стену жилого дома, в котором находилась женщина.

Боевики в четверг, 11 июля, обстреляли из пулеметов мирных жителей в Золотом Луганской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

«Вчера под "обычный" вечерний обстрел попала ул. Стандартная. Враг стрелял по мирным жителям из крупнокалиберного пулемета. Юлия Васильевна Матвейцева в это время находилась в своей квартире. Пуля 12 калибра пробила стену и вошла в помещение. К счастью, женщина в этот момент была в другой комнате», - написал он.

По его данным, пострадавшей оказали всю необходимую помощь, также планируется поддержать ее финансово.

Как сообщал УНИАН, 11 июля вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.