Боевики нанесли три огневых удара по силам АТО на подступах к Мариуполю

Ночью боевики нанесли три огневых удара по позициям украинских военнослужащих.

Об этом "5 каналу" рассказал представитель штаба АТО сектора "М" Олег Сушинский.

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Напомним, вчера, 29 марта, в поселке Гранитное Донецкой области в результате обстрелов погиб украинский военный, еще один боец ранен, сообщило издание LB.ua.

Начиная с 17:00 боевики обстреливали позиции сил антитеррористической операции в Гранитном в течение около полутора часов. Террористы использовали 122- и 152-миллиметровое оружие.

Отмечается, что украинские военные ответную стрельбу не вели.