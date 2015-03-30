Боевики нанесли три огневых удара по силам АТО на подступах к Мариуполю
08:40, 30 марта 2015Война
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Представитель штаба АТО сектора "М" сообщает об обстрелах со стороны боевиков.
REUTERS
Ночью боевики нанесли три огневых удара по позициям украинских военнослужащих.
Об этом "5 каналу" рассказал представитель штаба АТО сектора "М" Олег Сушинский.
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Напомним, вчера, 29 марта, в поселке Гранитное Донецкой области в результате обстрелов погиб украинский военный, еще один боец ранен, сообщило издание LB.ua.
Начиная с 17:00 боевики обстреливали позиции сил антитеррористической операции в Гранитном в течение около полутора часов. Террористы использовали 122- и 152-миллиметровое оружие.
Отмечается, что украинские военные ответную стрельбу не вели.
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