В селе на Луганщине обнаружили растяжку с гранатой возле школьной спортплощадки

В селе Нижнее Попаснянского района на территории школы обнаружили растяжку с наступательной гранатой Ф-1.

Как отмечается в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, сама школа долгое время была закрыта, а большинство детей эвакуированы в безопасные регионы (Нижнее неоднократно обстреливали в период активных боевых действий).

«Однако месяц назад учебу здесь возобновили. Педагоги запретили детям играть на спортплощадке, поскольку неподалёку могли остаться не взорвавшиеся снаряды или другие боеприпасы. Вчера председатель сельсовета Нижнего попросил военных обследовать территорию школы и прилегающую местность. Всего в десяти метрах от спортплощадки саперы обнаружили растяжку с гранатой Ф-1», - говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики этой ночью вновь обстреливали мирное население Донбасса и украинских военных При этом отмечается, что радиус поражения осколками Ф-1 составляет до 200 метров, поэтому можно с уверенностью сказать, что проявленная сельской властью осторожность спасла не одну детскую жизнь.