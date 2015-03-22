В Новотошковке на растяжке подорвались двое военных сил АТО

Об этом сообщил председатель Луганской областной госадминистрации Геннадий Москаль. Он отметил, что это произошло 20 марта возле поселка Попаснянского района, расположенного на автодороге Бахмутка неподалеку от 29-го блокпоста.

Читайте такжеБоевики усилили огонь в Луганской области - Москаль"Около 5 часов вечера двое украинских военнослужащих, осматривая территорию на окраине поселка возле шахты, задели растяжку и привели в действие взрывное устройство. В результате взрыва оба погибли на месте. Старшему из погибших (жителю Волынской области) было 38 лет, младшему (жителю Львовщины) - 35 лет", - рассказал Геннадий Москаль.

В настоящее время неизвестно, кто установил растяжку.