Боевики 7 раз обстреляли украинские позиции в районе ООС: потерь нет

Украинские подразделения дали адекватный ответ на обстрелы, потери противника уточняются.

В зоне проведения операции Объединенных сил с начала суток оккупанты 7 раз обстреляли украинские подразделения.

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Об этом спикер пресс-центра ООС сообщил на вечернем брифинге.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - добавил он.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 5 раз обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи Широкино - из стрелкового оружия; вблизи Лебединского - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; окраины Марьинки - из миномета калибра 82 мм; в районе Павлополя - из автоматического гранатомета; неподалеку от Богдановки - из автоматической гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела подразделений украинских защитников: в районе хутора Вольный - из миномета калибра 82 мм и гранатометов различных систем и вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120 и 82 мм.

В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военных нет.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - добавил спикер пресс-центра ООС.

По его словам, общественно-политическая и гуманитарная обстановка остается под контролем Объединенных сил.