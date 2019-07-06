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Под оккупированным Докучаевском ликвидирован начальник разведки боевиков (фото)

01:24, 06 июля 2019
Война
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Ликвидированный наемник Евгений Новиков / фото: ресурсы сепаратистов

Бойцы Операции Объединенных сил на Донбассе ликвидировали командира разведки 5 ОМСБр "Оплот" 1 Армейского корпуса террористов, Евгения Новикова с позывным "Скиф".

Об этом в Facebook сообщил 137-й отдельный батальон морской пехоты.

"При странных обстоятельствах погиб начальник разведки сепаратистов. Работаем дальше..." – говорится в сообщении.

Фото: ресурсы сепаратистов

О гибели террориста сообщили также ресурсы террористов. Отмечается, что боевик был из шахтерского поселка возле Макеевки. В рядах террористов - «с первых дней войны».

Как сообщал УНИАН, на Донбассе 7 мая был ликвидирован российский наемник, командир батальона 5 отдельной мотострелковой бригады 1 АК ВС РФ Евгений Шабаев с позывным "Лунь".

Отмечается, что наемник "Лунь" был уничтожен, когда вывозил раненых, а его жена, медик террористов, получила тяжелое ранение.

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Теги: #боевики#война на Донбассе#ООС