Под оккупированным Докучаевском ликвидирован начальник разведки боевиков (фото)

Ликвидированный наемник был командиром разведки 5 ОМСБр "Оплот" 1 Армейского корпуса террористов.

Бойцы Операции Объединенных сил на Донбассе ликвидировали командира разведки 5 ОМСБр "Оплот" 1 Армейского корпуса террористов, Евгения Новикова с позывным "Скиф".

Об этом в Facebook сообщил 137-й отдельный батальон морской пехоты.

"При странных обстоятельствах погиб начальник разведки сепаратистов. Работаем дальше..." – говорится в сообщении.

О гибели террориста сообщили также ресурсы террористов. Отмечается, что боевик был из шахтерского поселка возле Макеевки. В рядах террористов - «с первых дней войны».

Как сообщал УНИАН, на Донбассе 7 мая был ликвидирован российский наемник, командир батальона 5 отдельной мотострелковой бригады 1 АК ВС РФ Евгений Шабаев с позывным "Лунь".

Отмечается, что наемник "Лунь" был уничтожен, когда вывозил раненых, а его жена, медик террористов, получила тяжелое ранение.