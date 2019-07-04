Боевики на Донбассе 16 раз обстреляли украинских военных, пострадали трое бойцов

Российско-террористические войска обстреливали позиции ВСУ с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

На Донбассе сегодня оккупанты 16 раз обстреляли подразделения Объединенных сил, один украинский военный получил ранения, двое - боевые травмы.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Как отмечается, вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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«В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и двое - боевое травмирование. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются», говорится в сообщении.

Также пресс-центр напоминает, что сегодня от тяжелых ранений, полученных во время выполнения боевой задачи вблизи Марьинки, умер старший солдат Эдуард Лобода.

Ранее УНИАН сообщал, что 3 июля вооруженные формирования Российской Федерации 29 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.