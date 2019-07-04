Боевики активно бьют из запрещенного оружия: силы ООС в ответ нанесли оккупантам потери

По данным разведки, 3 июля один оккупант уничтожен и семеро ранены.

3 июля вооруженные формирования Российской Федерации 29 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, боевики открывали огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил: три раза вблизи Водяного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; дважды рядом Опытного – из ручного противотанкового гранатомета; два раза неподалеку Марьинки – из миномета калибра 82 мм и крупнокалиберного пулемета; дважды окраину Авдеевки - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; два раза в районе населенного пункта Лебединское – из станкового противотанкового гранатомета; вблизи Новогригорьевки - из станкового противотанкового гранатомета; окрестности Красногоровки – из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции наших защитников были обстреляны 16 раз: пять раз вблизи Зайцевого – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; возле Майского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; трижды окраину Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; два раза вблизи Южного – из миномета калибра 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Попасная - из миномета калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберного пулемета; окрестности Майорского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; дважды рядом Новгородского – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберного пулемета; вблизи Крымского – из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

«В результате вражеских обстрелов пять украинских военнослужащих получили ранения. На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ с вооружения, что не противоречит Минским договоренностям», – отчитались в пресс-центре Штаба.

По данным разведки, 3 июля один оккупант уничтожен и семеро ранены.

С начала текущих суток враг 3 раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" враг осуществил два обстрела позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Опытное – из подствольного гранатомета и крупнокалиберного пулемета; окраину Лебединского – из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "СЕВЕР" позиции наших защитников были обстреляны шесть раз: неподалеку от населенного пункта Новгородское – из минометов калибра 120 мм; три раза вблизи Новотошковского – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 85 мм и станкового противотанкового гранатомета; окрестности Крымского – из миномета калибра 82 мм; в районе населенного пункта Луганское – из миномета калибра 120 мм.

«Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня», – говорится в сообщении.