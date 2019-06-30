В ОБСЕ официально подтвердили разведение сил в районе Станицы Луганской и демонтаж укрытий

Российско-террористические войска уведомили Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ о завершении разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.

Об этом сообщается в оперативном отчете СММ ОБСЕ, обнародованном на сайте организации.

Читайте такжеУкраинская сторона СЦКК опровергла сообщения о якобы обстрелах Александровки и Золотого

Отмечается, что 29 июня СММ получила ноту Министерства иностранных дел Украины, в которой сообщается, что разведение сил и средств Вооруженных сил Украины на согласованном участке разведения в районе Станицы Луганской завершено.

«30 июня Миссия получила письмо от вооруженных формирований с неподконтрольных правительству районов Луганской области, в котором сообщается о том, что они завершили разведение сил и средств на согласованном участке разведения в районе Станицы Луганской», - говорится в отчете.

Также напоминается, что 26 июня СММ зафиксировала, что процесс разведения сил и средств начался, когда личный состав Вооруженных сил Украины и члены вооруженных формирований покидали их крайние передовые позиции вместе с вооружением и выходили за пределы участка разведения.

«В дальнейшем на протяжении нескольких дней, по наблюдениям Миссии, Вооруженные силы Украины и вооруженные формирования покинули другие позиции на участке разведения. Наблюдатели также отметили, что в пределах участка разведения Вооруженные силы Украины начали проводить работы по демонтажу передовых фортификационных сооружений и разминированию, а члены вооруженных формирований проводили работы по демонтажу укрытия, а также убрали несколько бетонных блоков на участке разведения и начали обустраивать новую контрольно-пропускную инфраструктуру за пределами участка разведения», - говорится в отчете.

Сейчас на участке разведения наблюдается спокойная и стабильная ситуация.

Специальная мониторинговая миссия продолжит активно наблюдать за ситуацией и сообщать о результатах наблюдения.

Как сообщал УНИАН, 26 июня состоялся первый этап разведения сил и средств на участке № 1 «Станица Луганская». В штабе операции Объединенных сил заверили, что процесс разведения сил и средств в районе Станицы Луганской на линии разграничения не ослабляет оборонительные возможности Вооруженных сил Украины. Также в штабе заявили, что украинские подразделения улучшили положение и заняли выгодные рубежи после разведения сил в районе Станицы Луганской.

21 сентября 2016 года в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документом предусмотрено разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станице Луганской.

1 октября 2016 года разведение сил состоялось в Золотом, 7 октября того же года - в Петровском.