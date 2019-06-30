На Донбассе с начала суток оккупанты 8 раз обстреляли позиции ВСУ

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

На Донбассе с начала суток оккупанты 8 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом пресс-центр операции Объединенных сил сообщает в Facebook.

Читайте такжеВраг бил по украинским позициям из запрещенной артиллерии, двое военных пострадали

«Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - отмечается в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 6 раз обстрелял позиции Объединенных сил: возле Марьинки, Лебединского, Широкино, Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник произвел два обстрела: возле Луганского и Новолуганского.

Потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрелы со стороны вооруженных формирований РФ подразделения Вооруженных сил Украины дали адекватный ответ, потери противника уточняются.