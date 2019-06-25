Почти половина украинцев готовы поддержать автономию ОРДЛО в составе Украины ради прекращения огня – опрос

Не поддержали соответствующее решение 30,7% респондентов.

Почти половина украинцев поддержала бы решение о предоставлении автономии в составе Украины территории оккупированного Донбасса ради прекращения огня.

Читайте такжеУкраинцев больше всего беспокоит прекращение огня на Донбассе, рост тарифов и возвращения политзаключенных - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют презентованные на пресс-конференции в Киеве результаты опроса, проведенного 13-19 июня центром “Социальный мониторинг” и Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко.

По результатам опроса, 49,5% украинцев поддержали бы решение о предоставлении автономии в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей для прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта на Донбассе (уверены, что поддержали бы 20,4% скорее поддержали бы - 29,1%), не поддержали бы - 30,7% (уверены, что не поддержали бы - 17,5%, скорее не поддержали бы - 13,2%). 19,8% отметили, что им трудно ответить на этот вопрос.

***Опрос с 13 по 19 июня проводили центр “Социальный мониторинг” и Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко среди населения Украины в возрасте от 18 лет. Всего в исследовании приняли участие 3013 респондентов. Стандартная погрешность - 1,8%.