Ситуация на Донбассе: оккупанты 44 раза нарушили режим тишины, 4 украинских бойца ранены

Вместе с тем вчера трое оккупантов были ранены, уничтожен БПЛА противника и поврежден радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк".

За прошедшие сутки на Донбассе оккупанты 44 раза нарушили режим прекращения огня, пострадали четверо украинских военнослужащих.

Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, во время обстрелов боевики 15 раз применили запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 152 мм, минометы калибра 120 и 82 мм.

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Также противник открывал огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 33 раза обстреляли позиции Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - 11 раз.

За минувшие сутки двое украинских военнослужащих получили ранения, еще двое - боевые травмы.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки, 24 июня трое оккупантов ранены, уничтожен БПЛА противника и поврежден радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк".

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Лебединского.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии столкновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, подчеркнули в пресс-центре.