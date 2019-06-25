Ситуация на Донбассе: оккупанты 44 раза нарушили режим тишины, 4 украинских бойца ранены
За прошедшие сутки на Донбассе оккупанты 44 раза нарушили режим прекращения огня, пострадали четверо украинских военнослужащих.
Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, во время обстрелов боевики 15 раз применили запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 152 мм, минометы калибра 120 и 82 мм.
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Также противник открывал огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 33 раза обстреляли позиции Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - 11 раз.
За минувшие сутки двое украинских военнослужащих получили ранения, еще двое - боевые травмы.
На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.
По данным разведки, 24 июня трое оккупантов ранены, уничтожен БПЛА противника и поврежден радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк".
С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Лебединского.
Объединенные силы надежно контролируют противника на линии столкновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, подчеркнули в пресс-центре.