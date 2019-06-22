День на Донбассе: 11 обстрелов, один украинский боец ранен

Вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На линии разграничения с начала суток оккупанты 11 раз нарушили режим тишины, один украинский боец получил ранение. Читайте также9 лет тюрьмы за 30 убитых: корректировщику террористов вынесли приговор за обстрел Мариуполя в январе 2015-го Как сообщил на брифинге представитель пресс-центра операции Объединенных сил, вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил вблизи Водяного, Старогнатовки, Широкино, Красногоровки, Гнутово, Павлополя, Новотроицкого. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупант трижды открывали огонь неподалеку от Песчаного, Пивденного и Новолуганского. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. "На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - добавил представитель пресс-центра.

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