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День на Донбассе: 11 обстрелов, один украинский боец ранен

20:53, 22 июня 2019
Война
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщил на брифинге представитель пресс-центра операции Объединенных сил, вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил вблизи Водяного, Старогнатовки, Широкино, Красногоровки, Гнутово, Павлополя, Новотроицкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупант трижды открывали огонь неподалеку от Песчаного, Пивденного и Новолуганского.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - добавил представитель пресс-центра.

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Теги: #боевики обстреливают#день в АТО