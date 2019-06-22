На Донбассе в результате вражеских обстрелов ранен украинский боец

С начала суток оккупанты 9 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

На Донбассе оккупанты с начала суток 9 раз обстреляли позиции Объединенных сил, ранен один украинский боец.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны полковник Максим Праута.

«По состоянию на 12 часов сегодня, 22 июня, количество обстрелов со стороны российско-оккупационных войск составляет 9, в том числе с применением 120 и 82 минометов – три», - отметил спикер.

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По его словам, обстрелы осуществлялись на Луганском направлении вблизи населенного пункта Нижнетеплое, на Донецком - в районах Водяного, Старогнатовки и Широкино, а также Красногоровки, Гнутово и Павлополя.

«По имеющейся информации, от начала суток один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Сейчас он находится в медицинском учреждении. Состояние здоровья нашего защитника удовлетворительное», - добавил Праута.

Также он отметил, что почти на каждый обстрел украинские военные отвечали огнем, ситуация на линии соприкосновении находится под контролем Объединенных сил, потери врага уточняются.

Как сообщал УНИАН, 21 июня на Донбассе оккупанты 25 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил боевое травмирование.