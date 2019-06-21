Председатель Военного комитета ЕС посетит Донбасс

Председатель Военного комитета Европейского Союза генерал Клаудио Грациано посетит восток Украины.

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Как говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Украины, Грациано в рамках своего визита в Украину 20-22 июня 2019 года встретился с заместителем министра иностранных дел Украины Егором Божком.

В рамках первого визита председателя Военного комитета ЕС в Украине участники встречи обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества в формате Украина-ЕС в контексте Общей политики безопасности и обороны ЕС, налаживание прямых контактов по линии оборонных ведомств.

«Ваш визит в Украину в качестве председателя ВК ЕС является символическим, поэтому является важным политическим сигналом поддержки Украины со стороны ЕС, свидетельствует о готовности углублять сотрудничество в оборонной и военной сферах с украинской стороной», - подчеркнул Божок.

В свою очередь, Грациано подтвердил повышенное внимание Военного комитета ЕС к развитию ситуации на Донбассе и в акваториях Азовского и Черного морей.

«Именно для ознакомления с военно-оперативной ситуацией я приехал в Украину и посещу восточные регионы и проведу встречи с должностными лицами Министерства обороны Украины, Генерального штаба ВСУ и руководством Операции объединенных сил», - отметил Председатель ВК ЕС.