На Донбассе БТР боевиков въехал в дом – пострадали двое гражданских

В последнее время на оккупированных территориях Донбасса участились случаи подрыва граждан на заминированных участках местности.

На территории оккупированной Луганщины бронетранспортер боевиков въехал в жилой дом, в результате чего пострадали двое гражданских.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута во время брифинга.

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«Так, водитель бронетранспортера одного из подразделений 2 АК (Луганск) ВС РФ, двигаясь в колонне, не справился с управлением и въехал в частный дом жителей населенного пункта Успенка, в результате чего два человека получили тяжелые травмы», - говорится в сообщении.

Представитель Минобороны подчеркнул, что угроза для гражданского населения усиливается из-за увеличения в составе подразделений оккупационных войск неквалифицированного личного состава без надлежащей подготовки по вопросам эксплуатации вооружения и военной техники.

Кроме того, в последнее время участились случаи подрыва граждан на заминированных участках местности, оставленных оккупантами без присмотра и не оборудованных указателями об опасности. Так, 15 июня, подорвавшись на противопехотной мине, погиб житель Горловки.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 20 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего четыре бойца ООС получили ранения.