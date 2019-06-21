Эскалация на Донбассе: боевики осуществили 18 обстрелов, четверо военных ООС ранены

По данным разведки, 20 июня украинские военные уничтожили двух оккупантов, еще троих ранили.

В четверг, 20 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего четыре бойца ООС получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил в Facebook.

Пять раз боевики обстреляли украинские позиции с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 12 раз обстрелял позиции ООС:

- два раза Павлополь - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета;

- трижды Водяное - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

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- окраины Новоселовки Второй - из станкового противотанкового гранатомета;

- населенный пункт Березовое - стрелковое оружие;

- дважды район населенного пункта Чермалык - из станкового противотанкового гранатомета, зенитной установки и стрелкового оружия;

- Пищевик - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны шесть раз:

- населенный пункт Крымское - из стрелкового оружия;

- район населенного пункта Луганское - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

- Майское - из миномета калибра 120 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

- окрестности Майорска - из 82-мм миномета;

- Новолуганское - из миномета калибра 120 мм;

- населенный пункт Новозвановка - 120 мм миномет и автоматический гранатомет.

За минувшие сутки три украинских военнослужащих были ранены, один получил боевую травму.

По данным разведки, 20 июня двое оккупантов уничтожены и трое ранены.

С начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, в течение суток, 19 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по украинским военным из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.