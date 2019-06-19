Российские оккупанты обстреляли из противотанковых ракет жилые районы Золотого-4 на Луганщине (фото)

На месте обстрела, в 30 м от жилого дома, образовалась большая воронка от разрыва противотанковой управляемой ракеты.

Российско-оккупационные войска обстреляли из ПТРУ населенный пункт Золотое-4 Луганской области.

Читайте такжеВ оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв (видео)

Как сообщает сегодня утром в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил, мобильная группа украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон осуществила фотофиксацию факта обстрела Золотого-4.

Обстрел был осуществлен около 14 часов 18 июня. Российско-оккупационные войска по направлению Золотого-5 обстреляли Золотое-4, применив ПТУ.

На месте обстрела, в 30 м от жилого дома, образовалась большая воронка от разрыва противотанковой управляемой ракеты. "К счастью, обошлось без жертв", - отметили в СЦКК.

Как сообщал УНИАН, 18 июня вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Из них четыре раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.