Утром оккупанты ударили по ВСУ под Донецком и Мариуполем: один военный погиб

Еще один военный получил ранение.

18 июня вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Из них четыре раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

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Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, боевики также обстреливали украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 5 раз обстрелял позиции Объединенных сил: район населенного пункта Авдеевка – из минометов калибра 82 мм; окраина Красногоровки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Верхнеторецкое – из стрелкового оружия; вблизи Пески – из миномета калибра 120 мм; Водяное – из стрелкового оружия», – сообщают в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 6 раз: район населенного пункта Луганское – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; два раза Новолуганское – из автоматических гранатометов; вблизи Травневого - из автоматических гранатометов; дважды Троицкое – из минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки трое украинских защитников получили ранения, еще два человека - боевые травмы.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, что не противоречит Минским договоренностям. Потери противника уточняются.

С начала текущих суток боевики три раза обстреляли позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили три обстреа позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Новотроицкое – из гранатометов различных систем; в районе Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Марьинка – стрелковое оружие.

"За текущие сутки один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения", - сообщили в штабе.