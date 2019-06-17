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Уничтожен оккупант, участвовавший в боях за Донецкий аэропорт - офицер ВСУ (фото)

17:18, 17 июня 2019
Война
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Донецкий аэропорт, иллюстративное фото / facebook.com/sergei.loiko

Об этом сообщил на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

Так, 12 июня был уничтожен боевик Дмитрий "Чех", участвовавший в боях за Донецкий аэропорт в составе незаконного вооруженного формирования "Восток".

Дмитрий &quot;Чех&quot; / facebook.com/ukrop.bc

13 июня "бригаду-200" оккупантов пополнил "Комар" - Александр Комаревцев.

Комаревцев &quot;Комар&quot; Александр / facebook.com/ukrop.bc

Ранее в штабе ООС назвали фейковым сообщение о якобы занятии позиций на территории Донецка украинскими военными.

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Теги: #Донбасс#Донецкий аэропорт