Уничтожен оккупант, участвовавший в боях за Донецкий аэропорт - офицер ВСУ (фото)

Стало известно об очередных потерях оккупантов на Донбассе.

На Донбассе за последние дни были ликвидированы двое пособников оккупантов.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

Так, 12 июня был уничтожен боевик Дмитрий "Чех", участвовавший в боях за Донецкий аэропорт в составе незаконного вооруженного формирования "Восток".

13 июня "бригаду-200" оккупантов пополнил "Комар" - Александр Комаревцев.

Ранее в штабе ООС назвали фейковым сообщение о якобы занятии позиций на территории Донецка украинскими военными.