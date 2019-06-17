Уничтожен оккупант, участвовавший в боях за Донецкий аэропорт - офицер ВСУ (фото)
17:18, 17 июня 2019Война
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Стало известно об очередных потерях оккупантов на Донбассе.
Донецкий аэропорт, иллюстративное фото / facebook.com/sergei.loiko
На Донбассе за последние дни были ликвидированы двое пособников оккупантов.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".
Так, 12 июня был уничтожен боевик Дмитрий "Чех", участвовавший в боях за Донецкий аэропорт в составе незаконного вооруженного формирования "Восток".
Дмитрий "Чех" / facebook.com/ukrop.bc
13 июня "бригаду-200" оккупантов пополнил "Комар" - Александр Комаревцев.
Комаревцев "Комар" Александр / facebook.com/ukrop.bc
Ранее в штабе ООС назвали фейковым сообщение о якобы занятии позиций на территории Донецка украинскими военными.
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