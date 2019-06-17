В штабе ООС называют фейковым сообщение о якобы занятии позиций на территории Донецка украинскими военными

Отмечается, что такую информацию распространяют вражеские СМИ для дискредитации подразделений Вооруженных сил Украины.

Сообщение о занятии позиций на территории Донецка украинскими военными является фейковым.

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Об этом заявляет пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook. В штабе подчеркивают, что такую информацию распространяют вражеские СМИ для дискредитации подразделений Вооруженных сил Украины.

«В сети Интернет распространяется информация о якобы занятии позиций подразделением ДУК ПС и военнослужащими отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила непосредственно на территории города Донецка. Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

В штабе объясняют, что цель этого информационного фейка направлена на дискредитацию не только подразделений ВСУ, но и первых лиц государства в контексте политических процессов, происходящих в Украине и на внешнеполитической арене. В частности, на фоне предстоящего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске и запланированных в ближайшее время зарубежных визитов политического руководства государства.